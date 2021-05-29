Aleyna Çakır'la ilgili gerçek ortaya çıktı: Ümitcan Uygun zorla çalıştırıyordu

Aleyna Çakır hakkında devam eden duruşmada ev arkadaşı Sera E., Çakır'ın birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söyledi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)’le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.

Ümitcan Uygun savunma yaptı

Mahkeme heyeti tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi. Esen’e yönelik ‘konut dokunulmazlığına ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı.

"Ümitcan, döverek çalıştırıyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen’in ev arkadaşı Sera E., Esen’in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söylerken Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.

"Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı"

Esen’in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, “Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna’nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.