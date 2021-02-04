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Aktüel Aleyna Çakır DNA testi sonucu ne çıktı? Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun mu öldürmüş?
Aktüel

Aleyna Çakır DNA testi sonucu ne çıktı? Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun mu öldürmüş?

Aleyna Çakır davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Aleyna Çakır’ın katil zanlısı olarak suçlanan Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Aleyna Çakır'ın adli tıp raporundaki DNA testi sonuçları çıktı. Peki Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun mu öldürmüş? Aleyna Çakır DNA testi sonucu ne çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:31:00 - 2021-02-04 13:32:20
Aleyna Çakır DNA testi sonucu ne çıktı? Aleyna Çakır’ı Ümitcan Uygun mu öldürmüş?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Aleyna Çakır’ın tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

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