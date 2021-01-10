Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun babası ile birlikte kaçarken emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler dün sosyal medyada gündem olmuştu. Bu görüntülerden saatler sonra Ümitcan Uygun'un babasıyla birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Ne olmuştu?
Üniversite öğrencisi Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020’de Ankara’daki evinde bornoz kuşağıyla asılmış halde bulundu. Vücudunda darp ve işkence izleri olduğu belirlenen Çakır’ın arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından defalarca kez şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Çakır’ı bayıltana kadar şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından gözaltına alınarak serbest bırakıldı.