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Spor Alexis Sanchez'den kötü haber!
Spor

Alexis Sanchez'den kötü haber!

Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerin mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, takıma yıldız bir golcü daha katmanın planlarını yaparken Şilili yıldızdan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:42:00 -
Alexis Sanchez'den kötü haber!

Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerin mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, takıma yıldız bir golcü daha katmanın planlarını yaparken Şilili yıldızdan kötü haber geldi.

Takıma bir dünya yıldızı daha katmak isteyen Galatasaray, Inter'den ayrılan Alexis Sanchez'e teklif götürürken Şilili golcü seçimini Fransa'dan yana kullandı.

Hürriyet'e göre, Inter'le sözleşmesini resmen fesheden Sanchez, Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya sağladı.

Inter'le bir bağı kalmayan ve bonservisini elini alan tecrübeli golcü, Marsilya ile 2024 yılına kadar sürecek bir mukaveleye imza atacak.

G.SARAY 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Marsilya’nın kadrosuna katmaya hazırlandığı 33 yaşındaki futbolcuya Galatasaray 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte iki yıllık kontrat önermişti.

Erden Timur ile birlikte İtalya’da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan, Alexis Sanchez’in de Galatasaray’ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadı.

33 yaşındaki futbolcu Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik katkı yapmıştı.

 

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