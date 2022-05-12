Alexander Sörloth için yapılan teklif belli oldu!

Beşiktaş, forvet mevkiini emanet etmek istediği Alexander Sörloth için görüşmelerini hızlandırdı.

Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti.

Alman ekibinin, diğer taliplilere göre Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile de görüşecek

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı.

Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor.

Görüşme önceliğini Siyah-Beyazlılar'a veren Wivestad'ın, Fenerbahçeli idarecilerle bir araya geleceği belirtildi.

Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.