Alevlerin arasından son anda çıktılar
Kaza, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.D. idaresindeki 27 ADA 038 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu.
Kaza sonrası adeta bir can pazarı yaşandı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi, otomobil alev almadan hemen önce kendilerini dışarı atmayı başardı. Saniyeler sonra ise otomobil alev alev yanmaya başladı.
Yaralıların durumu iyi
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Emniyet güçleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.