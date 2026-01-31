  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı! Fatih Ürek hayatını kaybetti Trump'tan İran açıklaması İstanbul'da trafik çilesi: Megakent teslim oldu, yoğunluk yüzde 90'a dayandı Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu! ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Spor Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip
Spor

Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Geniş kadroda yeri kalmadı! Fred'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in, Ajax'ın transfer listesine alındığı iddia edildi. Hollanda basınından gelen haberlere göre, Ajax orta sahasını güçlendirmek için Fred'i kadrosuna katmayı planlıyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek. Fred, futbol kariyerine Brezilya'nın Internacional takımında başladı ve daha sonra Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi.

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli futbolcunun bu kez Avrupa'nın dev kulüplerinden biriyle anıldığı öne sürüldü.

AJAX, FRED'İN PEŞİNDE

Hollanda basınından AD'nin haberine göre Ajax, orta sahasını güçlendirmek için Fred'i transfer listesine aldı. 6 numara pozisyonuna takviye yapmayı planlayan Hollanda ekibinin adayları arasında Brezilyalı futbolcunun da yer aldığı belirtildi. Ajax'ın, Fred'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

 

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞAYABİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde 32 yaşındaki Fred, kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek. Tecrübeli orta saha, daha önce Hollanda'da hiç oynamadı.

KARİYER YOLCULUĞU

Futbola Brezilya'nın Internacional takımında başlayan Fred, ardından Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi. Deneyimli futbolcu, 2,5 sezondur sarı-lacivertli ekipte görev yapıyor.

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

Spor

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Genç isimle yollar ayrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23