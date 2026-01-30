ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı!

  • İSTANBUL
ABD yönetimi, İran'daki göstericilere yönelik sert müdahaleleri gerekçe göstererek aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de bulunduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı aldı. Beyaz Saray, halka uygulanan baskının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, İran'da devam eden protestolara yönelik müdahaleler nedeniyle Tahran yönetimine yeni bir yaptırım paketi açıkladı.

Yapılan resmi açıklamalarda, İranlı yetkililerin kendi halkına karşı "acımasız baskı" uyguladığı belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası standartlara aykırı olduğu ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI LİSTENİN BAŞINDA

Yaptırım listesinin en dikkat çeken ismi İran İçişleri Bakanı İskender Mumini oldu.

Hazine Bakanlığı, Mumini ile birlikte çok sayıda üst düzey bürokratın ve hükümetle bağlantılı bazı iş insanlarının mal varlıklarının dondurulduğunu ve ABD ile ticari ilişkilerinin kesildiğini duyurdu.

Washington yönetimi, bu kişilerin göstericilere yönelik şiddet eylemlerinden doğrudan sorumlu olduğunu savunuyor.

GÖSTERİCİLERE DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların sadece bir başlangıç olduğu sinyalini vererek, ABD'nin İran'daki protestocuları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

"Halkın sesine şiddetle karşılık verenler bedelini ödeyecek" mesajı verilirken, İran hükümetine insan haklarına saygı duyma çağrısı yinelendi.

Bu hamle, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik gerilimi daha da tırmandıracak bir adım olarak görülüyor.

