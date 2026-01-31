  • İSTANBUL
Gündem Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi
Gündem

Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi

Cem Kaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe indirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Mersin'de "Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık" suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 Milyar 900 Milyon TL'lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık 29'u ttuklandı.

14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu.

 

Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

