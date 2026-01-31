Ve Kante sonunda patladı: 2 cümleyle Fenerbahçe ateşini yaktı! Bitti bu iş
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde sona geliyor. Fransız yıldızın, Al-Ittihad'a çektiği 2 cümlelik rest sonrası transferin bitme noktasına geldiği belirtildi.
N'Golo Kante transferi için bir süredir yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi. Fransız yıldızın da bizzat taşın altına elini sokması sonrası bir rüya adım adım gerçeğe dönüşüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-İttihad'a 5 milyon euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren teklifini sundu.
Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Suudi ekibi ise Kante'nin resti sonrası geri adım attı.
Kante'nin Al-İttihad'a "Ben anlaştım. Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" diyerek sarı-lacivertlilere transferinin ateşini yaktığı belirtildi. Al-İttihad'ın Fenerbahçe'nin son teklifini kabul etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.
