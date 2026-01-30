  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Parasıyla alamadığımızı şimdi parasıyla satıyoruz ABD borcunu eritmek için altını mı yükseltti? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Son veriler hayrete düşürdü! Yüzlerce FETÖ’cü aramızda cirit atıyor Bahis baronuna dev darbe! Veysel Şahin'in 460 milyon Euro’su donduruldu Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor Hani AK Parti onları evlere kapatıyordu? Kadın istihdamı laikçileri morarttı
Gündem Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi
Gündem

Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi

Al Jazeera'nın bölgedeki askeri hareketliliğe ve Washington'daki bazı diplomatik kaynaklara dayandırdığı öne sürülen habere göre, ABD ordusuna "hazır ol" emri verildiği iddia ediliyor.

Haberin detaylarında şu noktalar öne çıkıyor:

  • Zamanlama: Saldırının pazar sabahı erken saatlerde, İran’ın savunma sistemlerinin en zayıf olduğu an kollanarak gerçekleştirileceği öne sürülüyor.
  • Hedefler: İddiaya göre operasyonun odağında İran’ın nükleer tesisleri, balistik füze rampaları ve Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait stratejik komuta merkezleri bulunuyor.
  • Gerekçe: ABD yönetiminin, İran’ın bölgedeki vekalet savaşlarını ve nükleer programındaki son adımlarını "kırmızı çizgi"nin aşılması olarak değerlendirdiği iddia ediliyor.

Bölgesel Hareketlilik ve Teyit Durumu

Henüz Beyaz Saray veya Pentagon’dan bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bölgedeki askeri gözlemciler bazı hareketliliklere dikkat çekiyor:

  • ABD Üsleri: Basra Körfezi ve Katar’daki ABD üslerinde alarm seviyesinin yükseltildiği, bölgeye ek hava unsurlarının kaydırıldığı belirtiliyor.
  • İran’ın Tepkisi: İran tarafı ise bu tür haberleri "psikolojik savaş" olarak nitelendiriyor. İranlı yetkililer, herhangi bir saldırı durumunda İsrail ve bölgedeki ABD çıkarlarının hedef alınacağını sık sık vurguluyor.

Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Gündem

Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır

Siyaset

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır

Trump'tan İran açıklaması
Trump'tan İran açıklaması

Gündem

Trump'tan İran açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AliÖzAli

???????????????? yeryüzündeki gelmiş geçmiş en büyük Nebbaş olma yolunda bu adam. Sarı Nebbaş. Elinde değnek, mezar mezar altın diş arıyor. Tinnn sesini duyunca kazıyor sağdan soldan önden arkadan. Ne güzellll, Venezuela'da buldu altın dişi ama, Müslüman mezarlığında altın diş aramak da ne Sarı Nebbaş! Sana Müslümanlardan, Müslüman mahallesinden ekmek çıkmaz. Satılmış Münafık Arap Yöneticileri ve Satılmış Vahhabi Örgütler olmasa. Sen de bunu biliyorsun cümle müslümanlar da biliyor. Yahudiler seni harcayacak Sarı Nebbaş Şeytan.biraz frene bas. Stop stop stop!

Reise Allah Uzun saglıklı ömür versin Başımızda REİS OLARAK NİÇE SENELERE

Siyonist belası Türkiyeyi ablukaya almak için dönmedikleri adilik yapmadıkları vijdansızlık artık yeryüzünde kalmadı. İran saldırmak bu adi oyunun bir senaryosu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23