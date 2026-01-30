Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi
Al Jazeera'nın bölgedeki askeri hareketliliğe ve Washington'daki bazı diplomatik kaynaklara dayandırdığı öne sürülen habere göre, ABD ordusuna "hazır ol" emri verildiği iddia ediliyor.
Haberin detaylarında şu noktalar öne çıkıyor:
- Zamanlama: Saldırının pazar sabahı erken saatlerde, İran’ın savunma sistemlerinin en zayıf olduğu an kollanarak gerçekleştirileceği öne sürülüyor.
- Hedefler: İddiaya göre operasyonun odağında İran’ın nükleer tesisleri, balistik füze rampaları ve Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait stratejik komuta merkezleri bulunuyor.
- Gerekçe: ABD yönetiminin, İran’ın bölgedeki vekalet savaşlarını ve nükleer programındaki son adımlarını "kırmızı çizgi"nin aşılması olarak değerlendirdiği iddia ediliyor.
Bölgesel Hareketlilik ve Teyit Durumu
Henüz Beyaz Saray veya Pentagon’dan bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bölgedeki askeri gözlemciler bazı hareketliliklere dikkat çekiyor:
- ABD Üsleri: Basra Körfezi ve Katar’daki ABD üslerinde alarm seviyesinin yükseltildiği, bölgeye ek hava unsurlarının kaydırıldığı belirtiliyor.
- İran’ın Tepkisi: İran tarafı ise bu tür haberleri "psikolojik savaş" olarak nitelendiriyor. İranlı yetkililer, herhangi bir saldırı durumunda İsrail ve bölgedeki ABD çıkarlarının hedef alınacağını sık sık vurguluyor.
