Otomobil ters yöne girdi! Trafikte ölümle burun buruna
Bursa Nilüfer'de seyir halindeki bir otomobilin ters şeride girmesi trafikte büyük paniğe yol açtı. Karşı yönden gelen sürücüler kazadan son anda kurtuldu.
Bursa'da trafikte sürücülerin ölümle burun buruna getiren bir olay yaşandı. Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, karşı yönden gelen aracı fark edince panik yaşadı. Bu anlar çevredeki araç kamerasına yansıdı.
Trafik ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı.