2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği bir dönemde konuşan Schiff, ABD doları ve küresel ekonomiyle ilgili önemli uyarılar yaptı.

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve ABD dolarındaki değer kaybına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda artan belirsizliklere dikkat çeken Schiff, mevcut ekonomik göstergelerin önümüzdeki döneme dair önemli riskler barındırdığını ifade etti.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişe Dikkat Çekti

2025 yılını rekor seviyelerle tamamlayan altın, yeni yılda da yükselişini sürdürdü. Ons altın 5 bin 600 dolar seviyesini aşarak küresel piyasalarda dikkat çekti. Schiff, altın ve gümüş fiyatlarındaki bu yükselişin, artan enflasyon ve doların değer kaybına işaret ettiğini belirtti.

Doların Küresel Konumuna İlişkin Uyarı

ABD ekonomisinin dışa bağımlı yapısına vurgu yapan Schiff, doların küresel rezerv para olma konumunun zayıfladığını belirtti. Bu durumun uzun vadede ABD ekonomisi üzerinde ciddi etkiler oluştrabileceğini ifade eden Schiff, doların değer kaybı sürecinin hızlanabileceğini söyledi.

“Doların küresel sistemdeki konumu giderek zayıflıyor. Bu süreçte altına olan talep artıyor.”

“Ekonomik Riskler Artıyor”

2007 mortgage krizini de önceden değerlendiren Schiff, günümüzdeki ekonomik gelişmelerin geçmiş dönemlerle benzerlik taşıdığını dile getirdi. Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin, küresel ekonomik risklerin arttığına dair önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Schiff, yeni bir ekonomik krizin olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Schiff, olası ekonomik sorunların yıl sonuna doğru ya da 2027 yılında daha belirgin hale gelebileceğini de değerlendirmelerine ekledi.