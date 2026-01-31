  • İSTANBUL
Gezi
13
Yeniakit Publisher
Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı
AA Giriş Tarihi:

Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Vadisi'nde 1. derece arkeolojik sit alanında sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

#1
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Ziyaretçilerine konumu itibarıyla doğa ve tarihi bir arada sunan Zil Kale, dağlar arasındaki görkemli görüntüsüyle ilgi çekiyor.

#2
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AA muhabirine, kaynaklara göre 14 veya 15. yüzyılda inşa edilen Zil Kale'nin, 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldığını söyledi.

#3
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Avluk, 8 burç ve 1 gözetleme kulesinden oluşan kalenin, denizden 750, dere yatağından 100 metre yükseklikte ve Rize merkeze 1,5 saat mesafede olduğunu bildirdi.

#4
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Zil Kale'nin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına işaret eden Avluk, "Özellikle spor turizmiyle ilgili faaliyetler ziyaretçi sayısını artırıyor. 2025 yılındaki ziyaretçi sayımız 181 bin 446. Geçen yıla oranla yüzde 15 ile 20 arasında bir artışımız var." diye konuştu.

#5
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Avluk, yerli ziyaretçilerin daha fazla olduğunu dile getirerek, "Ulusal anlamda kendi vatandaşlarımızın ziyareti çok fazla. Orta Doğu'dan da ziyaretçilerimizin sayısı çok fazla.

#6
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Özellikle son bir yılda yapılan uluslararası organizasyonlar sayesinde Avrupa'dan gelen ziyaretçiler Zil Kale'mize ilgi gösteriyor." dedi.

#7
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Tarihi kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalıştıklarını anlatan Avluk, "Sadece Zil Kale için değil, aslında kemer köprüleri de UNESCO Dünya Mirası adı altında etiketlemek istiyoruz.

#8
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Çünkü etiketlediğimiz zaman marka değerini artırdığımız gibi ziyaretçi sayısının da fazla olacağını düşünüyoruz. Kurum olarak bu çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Adana'dan ailesiyle kente gelen 16 yaşındaki Kerem Küçükbalcı ise kaleyi ilk kez görme ve gezme fırsatı bulduğunu belirterek, "Çok güzel bir kale. Kaçkar Dağları'nın ortasına, bir geçitin ortasına kurulmuş, stratejik konumu olan bir kale.

#10
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Gayet güzel bir kale. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu. Ankara'dan gelen Elif Tibukoğlu da Karadeniz'i çok sevdiğini, doğasının insana huzur verdiğini söyledi.

#11
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Zil Kale'den çok etkilendiğini ifade eden Tibukoğlu, "Burası zaten daha önce videolardan, internetten gördüğümüz bir yer. Zil Kale çok muhteşem bir yer.

#12
Foto - Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Kalenin her yerinden tarih akıyor, tarih kokuyor buram buram. Çok güzel gerçekten, yani muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

