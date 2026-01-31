Tarihi Zil Kale ziyaretçi rekoru kırdı

Zil Kale'nin ziyaretçi sayısının her yıl arttığına işaret eden Avluk, "Özellikle spor turizmiyle ilgili faaliyetler ziyaretçi sayısını artırıyor. 2025 yılındaki ziyaretçi sayımız 181 bin 446. Geçen yıla oranla yüzde 15 ile 20 arasında bir artışımız var." diye konuştu.