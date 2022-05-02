  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Alevlere teslim olan restoran küle döndü
Yerel

Alevlere teslim olan restoran küle döndü

Antalya'da bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı işletme küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 05:40:00 -
Alevlere teslim olan restoran küle döndü

Yangın, Alanya ilçesi Bektaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olan restoranda gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm restoranı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kamelya ve mutfak kısmı tamamen yanan restoranda yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay