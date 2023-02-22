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Gündem Alevlere teslim olan evden cansız bedeni çıktı
Gündem

Alevlere teslim olan evden cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:02:00 -
Alevlere teslim olan evden cansız bedeni çıktı

Edinilen bilgiye göre, Alaağaç Mahallesi'nde Hüseyin Fener'in (72) ikamet ettiği iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Ev alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler ve vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu. Söndürülen yangının ardından eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı.

Hüseyin Fener'in hayatını kaybettiği olay ile alakalı jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.

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