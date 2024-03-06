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Yerel Alevlere teslim olan 3 katlı ev küle döndü
Yerel

Alevlere teslim olan 3 katlı ev küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:54:00 -

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Mahmutoğlu isimli vatandaşa ait 3 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Bacadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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