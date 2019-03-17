Alevilerden Kılıçdaroğlu'na 'Yeni Zelanda' tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Milleti'nden özür dilemeli

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki hain saldırıya ilişkin; 'İslam Dünyası'ndan kaynaklanan terör' yorumuna tepki gösteren

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir; "Kemal Kılıçdaroğlu, bu söylemini düzeltmeli ve Türk Milleti'nden özür dilemeli" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, yeniakit.com.tr Ankara Temsilcisi İsmail Uğur'a açıklamalarda bulundu. Özdemir, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan alçak terör saldırısının, tüm İslam Ümmeti'ni derinden üzdüğünü söyledi.

'Kılıçdaroğlu özür dilemeli'

Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "İslam Dünyası'ndan kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam Dünyası'nın da oturup, neden benim ülkemde terör var diye düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine bir tepki de Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir'den geldi. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nu Türk Milleti'nden ve Müslümanlardan özür dilemeye davet ederek; "Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum. İslam Dünyası'nın içinden 'terör' çıkıyor demesi son derece yanlış. Bu açıklama bizi toplum olarak üzdü. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemini düzeltmesini ve Türk Milleti'nden özür dilemesini bekliyorum" dedi.

Özdemir ABD Başkanı Trump'ın da terör ifadesini kullanmamasına dikkat çekerek; "ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Açıklasmasında keskin bir dille terör olayı diyemedi. Oysa Fransa'da yapılan katliamda, Türkiye'nin lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, acılarına ortak olduğumuzu bildirmek ve terörü lanetlemek için, Fransa'daki yürüyüşe katılmak üzere Başbakanı görevlendirmişti" ifadelerini kullandı.

Özdemir Özdemir, Ayasofya Camii'nin en azından haftada bir kez ibadete açılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ayasofya her Cuma bir gün de olsa ibadete açılmalı. Müslüman kardeşlerimiz, her hafta orada Cuma Namazı kılmalı. Bu Hristiyanlara verilecek en güzel cevap olur"