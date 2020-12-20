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Gündem Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyarete tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:44:00 -
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyarete tepki gösterdi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği konu ile ilgili ortak açıklama yayımlayarak zaman zaman alevi hakları üzerinden siyasi rant devşiren CHP'yi kınadı ve bu ziyaretin sebebini açıklamaya çağırdı.

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Yorumlar

Aleviler çocuklarını CHP'ye hdpye değiştiriyorlar. yorlar

Adamlara, bak, dağa kaçırılan Kürt Alevî çocukları ülkemin çimentosu dur, bunların hesabını soracağız diyor, İç İşleri Bakanımız Süleyman SOYLU BAKANIM, adamlar ne derdinde demekki çocukları dağa kaçırılmış Terörist elebaşı na sunulmuş, umutlarında, değil.
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