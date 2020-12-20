Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyarete tepki gösterdi.
Alevi örgütleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyarete tepki gösterdi.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği konu ile ilgili ortak açıklama yayımlayarak zaman zaman alevi hakları üzerinden siyasi rant devşiren CHP'yi kınadı ve bu ziyaretin sebebini açıklamaya çağırdı.