Yunanistan’da sıfır ZPT filosu ile tekrar başa döndü Kaplan dengelerini bozdu

Türkiye’nin yerli KAPLAN ZPT üretimine başlaması ve İsrail teknolojisiyle sınırlı sayıda modernizasyon seçeneğinin de beklentileri karşılamadığı Yunanistan’da sıfır filo ile tekrar başa dönüldü.

Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının üretim sürecini resmen başlattı. Artırılmış zırh seviyesi ve gelişmiş beka kabiliyetleriyle öne çıkan KAPLAN projesi, bölgedeki askeri dengeler açısından dikkatle izlenirken, Yunan Ordusu’nda mevcut M113 araçlarının geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’de KAPLAN ZPT Programı kapsamında üretilen ilk araç montaj aşamasının sonuna geldi. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardından aracın testlerine 2026’nın ilk yarısında başlanması planlanıyor. Program kapsamındaki ikinci aracın ise Endonezya’da üretileceği, teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Şubat 2024’te FNSS ile Endonezya Savunma Bakanlığı adına PT Pindad arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde, Endonezya Kara Kuvvetleri’nin 30 ton sınıfı paletli zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

KAPLAN ZPT, insanlı veya insansız kule sistemleri için olası entegrasyon seçenekleri ile tasarlandı. Araç, hafif ve orta kalibrelerin yanı sıra 120 mm havan ve ATGM kuleleri ve silah sistemleri ile donatılabiliyor.

Bu modüler tasarım, KAPLAN ZPT’nin mekanize piyade, keşif, komuta ve kontrol, kuvvet koruma, tıbbi tahliye, kurtarma, muharebe mühendisliği ve doğrudan veya dolaylı ateş desteği gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapılandırılmasına olanak tanıyor.

Yunan basınından Enikos'un haberinde, Türk savunma sanayisindeki bu gelişmenin Yunan Ordusu’nda mevcut zırhlı personel taşıyıcı filosuna ilişkin soru işaretlerini artırdığına dikkat çekildi.

Yunan Kara Kuvvetleri’nin ana ZPT unsurlarını oluşturan M113 araçlarının sayısının yaklaşık 3 bin olduğu belirtilirken, bu araçların A1 ve A2 versiyonlarının günümüz muharebe koşullarında yetersiz kaldığı vurgulandı.

Alüminyum alaşımlı gövdeye sahip M113’lerin yalnızca hafif silah ateşi ve şarapnellere karşı koruma sağladığı, ağır makineli tüfekler, RPG’ler ve modern mayın/IED tehditlerine karşı savunmasız olduğu ifade edildi.

Yunan Genelkurmayı’nın geçmişte en az 500 M113’ün modernizasyonu için planlar yaptığı, bu kapsamda ilave zırh, taban güçlendirmesi, aktif koruma sistemleri ve uzaktan komutalı silah istasyonlarının gündeme geldiği hatırlatıldı. Ancak 40–50 yıllık platformların modernizasyon maliyetinin yüksekliği nedeniyle bu projelerin askıya alındığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail teknolojisiyle sınırlı sayıda modernizasyon seçeneğinin de beklentileri karşılamadığı, bu nedenle Yunan Ordusu’nun zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacı konusunda yeniden "başlangıç noktasına" döndüğü yorumu yapıldı.

