Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Daha önce partisi içindeki skandalları halı altına süpürenlerin aksine bu defa "tokat gibi" bir yanıt veren Dervişoğlu, Zeynep Akgün’e yönelik saldırıları "edepsizlik" olarak niteledi. Bu çirkin dilin sadece bir şahsa değil, doğrudan Türk milletinin mukaddesatına yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğunu belirten İYİ Parti lideri, "Türk kadını nasıl giyineceğine sadece kendisi karar verir" diyerek 28 Şubat artığı zihniyete geçit vermeyeceğini ilan etti.

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e giyimi üzerinden hakaret edilmesine ilişkin olarak, ""Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim" dedi.

Eskişehir'de AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i giyimi üzerinden, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır" sözleriyle hedef alan Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı. İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, İyi Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Güneş’e hakaret eden İyi Partili Kormaz'a ihraç

İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepki toplayan Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Özel, Korkmaz'ın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz."

Dervişoğlu: Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir

Dervişoğlu, Güneş'i makamında ziyaret edeceğini açıklarken, "Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir" dedi.

Dervişoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur."