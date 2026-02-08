  • İSTANBUL
Pedofili Epstein'in Katil İsrail'e bağış yaptığı ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan sapık Jeffrey Epstein'in, belgelerde Siyonist İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği ortaya çıktı.

Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı belgelerden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2005 yılında vergi için sunduğu belgelere bakıldığında Epstein'in İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor.

Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" isimli derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı, ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağlayan "Yahudi Ulusal Fonu" isimli derneğe de 15 bin dolar ve Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi isimli kuruluşa 5 bin dolar bağışta bulunduğu göze çarpıyor.

 

"Filistin diye bir devletin hiç var olmadığını" öne sürdüğü yazışmaları ortaya çıktı

Epstein'in 20 Mayıs 2012'de adı açıklanmayan kişiye gönderdiği e-postada Filistin ile ilgili görüşleri dikkat çekiyor.

E-postada Epstein, "7. yüzyılda Müslümanların işgalinin ardından Arapça gitgide halkın çoğunluğunun dili olsa da Filistin, hiçbir zaman tam olarak Arap ülkesi olmadı. Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir Arap ya da Filistinli Devleti var olmadı." ifadelerini kullanıyor.

 

Epstein'in cenazesi yerine basın mensuplarına kutu göstermişler

Belgelerde Epstein'in cenaze törenine dair detaylar da yer alıyor.

FBI'a ait 12 Ağustos 2019 tarihli belgede adı kapatılan kişinin ifadesine yer alıyor.

Bu kişi, ifadesinde Epstein'in cenaze töreninde basın mensuplarının içine boş kutular yerleştirilen aracı takip etmesinin sağlandığı detayını veriyor.

Tanık, bu araç ayrıldıktan sonra Epstein'in cenazesinin başka bir araçla götürüldüğünü belirtiyor.

 

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

