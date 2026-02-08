  • İSTANBUL
Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç'in Amman Büyükelçisi istifa etti
Dünya

Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein belgeleri krizi büyüyor! Norveç’in Amman Büyükelçisi istifa etti

Epstein’e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adının geçmesi sonrası görevden uzaklaştırılan Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul, görevinden ayrıldı.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyalarının yankısı sürerken, belgelerde adı geçen Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul’un istifa ettiği açıklandı.

 

Belgelerde ayrıntılar yer alıyor

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Juul'un, büyükelçilik görevinden ayrıldığını belirtti.

Eide, Epstein belgelerinin, Juul hakkında bir dizi ayrıntıyı ortaya çıkardığını ve Bakanlığının, büyükelçilik görevinden istifa etmesine rağmen Juul hakkındaki soruşturmayı sürdüreceğini vurguladı.

 

Bakan Eide, "Bu doğru ve gerekli bir karar. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından alındı. Cinsel istismar suçlusu Epstein ile olan ilişkisi Juul'un ciddi bir muhakeme yeteneğinden yoksun olduğunu ortaya çıkardı. Bu görevin gerektirdiği güveni yeniden tesis etmeyi zorlaştırıyor." açıklamasını yaptı.

Eide, bu kararın Juul'un, büyükelçi olarak ülkeye geri dönemeyeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Şu anda bakanlık bünyesinde yapılan soruşturmanın, gerçekleri tam olarak anlamak için gerekli olduğunu bildiren Eide, konuyu son derece ciddiye aldıklarını vurguladı.

 

Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul, 3 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

 Jeffrey Epstein olayı nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

 

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! 'Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar'
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi
Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi

Gündem

Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi

EPSTEIN'ın sapkınlıkları Batı'nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür
EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür

Gündem

EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür

Pedofili Epstein'in Katil İsrail'e bağış yaptığı ortaya çıktı
Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı

Dünya

Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!
Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

Gündem

Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti!

