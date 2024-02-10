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Dünya Alev topuna dönüştü… Uçak otoyola düştü!
Dünya

Alev topuna dönüştü… Uçak otoyola düştü!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:35:00 -
Alev topuna dönüştü… Uçak otoyola düştü!

ABD’de korkunç bir kaza yaşandı. Florida eyaletinde küçük bir özel jet otoyola düştü. Bir anda alevler içinde kalan uçaktaki 5 yolcudan 2'si yaşamını yitirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde özel bir jet otoyola düştü. Küçük uçağı çok kısa sürede saran alevlerden yükselen duman metrelerce yükseldi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi, özel jette 5 yolcunun bulunduğunu ve can kayıplarının yaşandığını duyurdu. Kazanın sebebinin ise yerel yetkililerle birlikte araştırıldığını açıkladı.

Bölgenin hava trafik kontrolü kurumuna göre, özel jetin pilotu kontrol kulesine uçağının her iki motorunu da kaybettiğini ve havaalanına gidemediğini söyledi. Kısa bir süre sonra ise düşüş gerçekleşti.

Otoyolda alev topuna dönen özel jetin yanma görüntüleri, o an seyir halinde olan diğer yolcular tarafından kaydedildi. Bu ana şahit olan sürücüler tepkilerini gizleyemedi. Acil iniş yapmaya çalışan özel jetin bir araca çarptığı da duyuruldu. Ancak araçtakilere bir şey olmadı.

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