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Aktüel ‘Alev avcıları’ 7/24 görevde
Aktüel

‘Alev avcıları’ 7/24 görevde

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli, kendilerine “alev avcıları” ismini veren orman işçilerinden oluşan özel ekip, yangınlara en hızlı şekilde müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:34:00 -
‘Alev avcıları’ 7/24 görevde

Olası bir orman yangınına en kısa süre içinde müdahale ederek büyümesini önlemek amacıyla kurulan özel ekip, kulakları telsizde, gözleri telefonda, Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı’ndan gelecek ihbarları dinliyor. Orman yangınlarında karşılaşılacak zorluklar hakkında eğitim alan ekiptekiler, güne sabah sporuyla başlıyor. Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Bizler tabii ki haberi aldığımızda anında müdahale etmekteyiz ama esas olan yangını çıkarmamak ve hızlı müdahale. Vatandaşlarımız orman yangını gördüğünde hızlı şekilde Alo 177 ihbar hattına bilgi versin, bizler zaten anında o noktalara ulaşmaktayız” diyerek orman yangınlarında ilk 15 dakikanın çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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