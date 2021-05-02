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Eğitim ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?
Eğitim

ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?

ÖSYM’nin organize ettiği ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşti. Söz konusu sınava giren adaylar, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin konuya ilişkin duyurularını yakından takip eden adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:34:00 -
ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Ülke genelinde uygulanan ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün yapıldı. Saat 10.15’te başlayan ALES sınavı, saat 12.45’te tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, gözlerini ALES soru kitapçığının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı? ALES soru kitapçığı ne zaman açıklanır?

ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?

ÖSYM’nin 2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün düzenlediği ALES sınavına ait soruların ve cevapların pazartesi veya salı günü açıklanacağı bekleniyor.

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen ALES sınavı sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

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