ÖSYM’nin organize ettiği ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşti. Söz konusu sınava giren adaylar, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin konuya ilişkin duyurularını yakından takip eden adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?