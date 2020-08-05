Akademik kariyer planlayanlar ALES’e girmek için gün sayıyor. 2020-ALES 1 sınavı 16 Ağustos 2020’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Eylül’de ilan edilecek. Sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı.

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2020-ALES 1 16 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Ancak genellikle ALES giriş yerleri sınavdan 10 gün önce ilan ediliyor. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesinde TC kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

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ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.