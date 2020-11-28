ALES sınav giriş yeri sorgula
ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanlar sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, ALES giriş belgesi nasıl alınır?
ALES sınav yeri öğren | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/2) girecek olanlar sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ALES sınav giriş yeri sorgula
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Aralık'ta uygulanacak ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES'e girecek olanlar TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS üzerinden sınav giriş belgelerini indirebilir.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİR