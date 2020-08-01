ALES sınav yerleri, sınavın yaklaşmasıyla beraber adaylar için önem arz ediyor. Bu yıl iki kez düzenlenecek olan ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. Sayısal ve sözel sorulardan toplamda 100 tane çoktan seçmeli sorular adaylara yöneltilecek. ALES sınav yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenecek.

ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

ALES sınavı ne zaman?

ALES sınavı bu sen 16 Ağustos'da yapılacak. Adaylara Matematik ve Türkçe ve mantık soruları yöneltilecek.