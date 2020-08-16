ALES sınavına başvurabilmek için lisans programından mezun durumunda olabileceklerin yanında lisans programını tamamlamış olanlar, denklik belgesi almaları şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak çalışabilmek için sınavda 70 ve üzeri puan almaları durumunda başarılı sayılırlar.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES puan hesaplamalarında izlenecek yöntem şu şekildedir: Doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkartılarak net puan elde edilmektedir. Her testten sınava katılan ve sınavı geçerli olan tüm adayın ham puan ortalaması ve standart sapması farklı farklı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50,standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP hesaplaması yapılacaktır.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı : sayısal testi 0,75 sözel testi 0,25

ALES Sözel Puanı sayısal testi: 0,25 sözel testi: 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı Sayısal testi: 0,50 sözel testi: 0,50