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ALES geç başvuru ne zaman, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

5 Mayıs’ta yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), başvurularında bulunamayan adaylar ALES-1 sınav geç başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2019 ALES sınavına hazırlanan adaylar ALES başvuru ücreti, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusunu da soruyor. İŞte ALES sınav son dakika gelişmeleri ALES 2019 başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru işlemlerine ilişkin son detaylar…

28 Mart 2019 Perşembe 09:42
ALES geç başvuru ne zaman, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

5 Mayıs’ta yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), başvurularında bulunamayan adaylar ALES-1 sınav geç başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2019 ALES sınavına hazırlanan adaylar ALES başvuru ücreti, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? Sorusunu da soruyor. İŞte ALES sınav son dakika gelişmeleri ALES 2019 başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru işlemlerine ilişkin son detaylar…

ALES geç başvuru günü ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri alınacak. 2019 yılı ALES için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru günü ne zaman? 2019 ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde, geç başvuru tarihi belirlendi. ALES geç başvuru günü geldi, adaylar ALES geç başvurularının nasıl yapılacağını ve detaylarını araştırıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2019 ALES geç başvuru günü 28 Mart 2019 Perşembe olarak belirlendi. Adaylar 28 Mart’ta geç başvuru işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

ALES 2019 ne zaman?

ALES/1 SINAV TARİHİ : 05 Mayıs. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'da adayların erişimine açılacak.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL’dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

2019 ALES/2 sınavı ne zaman?

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3 sınavı ne zaman?

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:42
  1. ALES geç başvuru ne zaman
  2. ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
  3. ALES 2019 ne zaman?
  4. ALES geç başvuru günü ne zaman?

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