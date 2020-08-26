ALES başvuru ALES sonuçları

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES lisans eğitimi sonrası akademik alanda çalışmak ya da eğitime devam etmek isteyenlerin girdiği ve bu sınavda belli bir puan alması gereken bir sınavdır. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu ne zaman?

ALES başvuru

ALES sınavına girecekler ALES başvuru tarihlerini ve ALES başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. ALES başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmakta. Aynı şekilde ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile yapılmakta ALES başvurusu için tıklayınız.



ALES konuları neler?

ALES’e nasıl çalışılır? ALES sınavında Türkçe nasıl çalışılır? ALES sınavında Türçe’den 50 soru sorulmakta ve sınav soruları paragraf sorularıdır.

ALES Türkçe konuları

ALES Türkçe sınavı bilgiye dayağı değil okuduğunu anlamaya dayaldır. Dolayısıyla ALES Türkçe sınavında paragraf soruları çok önemlidir. ALES Türkçe konuları neler? ALES sınavında Türkçe’den paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam ve sözel mantıktan sorular çıkmakta. ALES Türkçe sınavında dil bilgisinden soru sorulmamakta.

ALES Türkçe konularından kaç tane soru çıkıyor?

Paragraftan 40 soru, cümlede anlamdan 3-4 soru, sözcükte anlamda 1 soru ve sözel mantıktan ise 8 soru gelmekte.

ALES ne zaman?

ALES sınavı yılda iki kez ÖSYM tarafından yapılır. ALES sonuçları sınav tamamlandıktan yaklaşık bir ay sonra açıklanır.

ALES sonuçları

ALES sonuçları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmakta.

ALES puan hesaplama

ALES hesaplama ALES sınavına giren ya da ALES sınavına girecekler tarafından merak edilmekte. ALES sınavında üç puan türüne göre sonuçlar hesaplanır. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel. Eşit ağırlık alanından sınavı girecek öğrenciler için matematik ve Türkçe sorularının değeri aynıyken, sözel bölümdekiler için Türkçe, sayısal bölümdekiler için ise matematik daha çok puan getiren testlerdir.

ALES sınavında kaç soru sorulur?

ALES sınavında 50 Türkçe, 50 matematik sorusu sorulur ve tüm adayların alan fark etmeksizin bu soruları cevaplandırması istenir. Lakin soruların alanlara göre verdikleri puanlar farklılıkı arz etmekte. ALES sınavında toplam 100 soru için 150 dakikalık bir süre verilir.

ALES çıkmış sorular

ALES çıkmış sorular için tıklayınız

