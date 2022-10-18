Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyenler başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından hem geç başvuru takvimini hem de sınavı gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı.

ALES 3 ne zaman? ALES 3 geç başvuruları ne zaman başvuru ücreti ne kadar?

ALES 3, 20 Kasım 2022'de yapılacak. Başvurular 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 18 Ekim Salı akşamı saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi 'ais.osym.gov.tr' üzerinden alınıyor. Adayla sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.185 lira olan başvuru işlemi geç başvuru sürecinde 277,50 TL olarak ödeniyor.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.