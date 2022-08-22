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Eğitim ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?
Eğitim

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES 2 sonuçları | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES 2 sonuçları kaç sene geçerli?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 12:27:00 -
ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES 2 heyecanı sona erdi. Sınava giren adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos Pazar günü yapıldı.

Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişim sağlayabilecek.

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