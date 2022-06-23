ALES-2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?
ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/1 oturumunun tamamlanmasının ardından ALES - 2 başvuru tarihi ile ALES başvuru ücreti internet ortamında adaylar arasında sorgulanıyor. ÖSYM sınav takvimin içerisinde yer alan 2022 ALES sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Sınav merkezi, ALES sınavının ne zaman başlayacağını, ne zaman sonuçların açıklanacağını konusunda açıklama getirdi. ALES sınavına katılacak adaylar ALES başvuru tarihi ile ALES başvuru ücretlerini merak ediyor. ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2022 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav takvimi:
ALES/1 başvuruları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri aralığında alınmış, başvuru ücreti 185 TL olarak açıklanmıştı. ALES/2 başvurusuda bulunacak adaylar ALES/2 başvuru tarihinin yanında ALES/2 sınav ücreti ve ALES/2 sınav tarihini sorguluyor.
ALES 2 başvuruları ne zaman?
ALES başvuruları 24 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınav 21 Ağustos'ta düzenlenecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?
ALES/2 başvuru kılavuzunun yayımlanması ile yılın ikinci sınavının ücreti de netlik kazanacak.