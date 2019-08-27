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Alerjisi olan bebekler için badem sütü nasıl kullanılır?

İnek sütü yerine hangi süt kullanılır? Badem sütü ne zaman kullanılabilir? Hangi ayda badem sütü verilir? Badem sütü nedir? Bebekler badem sütü içebilir mi? Badem sütü alerjisi nedir?

27 Ağustos 2019 Salı 13:54
Alerjisi olan bebekler için badem sütü nasıl kullanılır?

Bebeklik çağında alınan anne sütü oldukça önemli. Fakat sütü yetmeyen ya da sütten kesmek isteyen anneler, yeni alternatiflere yöneliyorlar. Bu alternatifler genelde inek sütü içirmekle başlıyor.

Son dönemlerde laktoz intöleransı ve gluten alerjisi gibi durumların çoğalmasıyla, her besin bebeklere verilemez oldu. 

Badem sütünün içerisinde laktoz ve gluten bulunmadığı için çok tercih edilen içecekler arasındadır. Adı ve görüntüsünün aksine sütle alakası yoktur. Tamamen bitki bazlı, badem ve sudan elde edilen bir besindir.

Bebeklerde badem sütü kullanımı 2 yaş ve sonrası için uygundur. Aksi takdirde inek sütünde olduğu gibi allerjen durumlar baş gösterebilir. 

Eğer bir alerji durumu söz konusu değilse, mutlaka bebeklere, vitamin yönünden zengin ve destekleyici bir besin olan badem sütü verilmelidir.

Her türlü yemek, tatlı ve içecekte dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat proteini olmadığı için, inek ya da keçi gibi sütlerin yerini tutmayacaktır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:54
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