Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar

AK Partili Metin Külünk ve gazeteci Fatih Tezcan, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin halk tarafından engellenmesiyle Türkiye üstündeki hain emellerine ulaşamayan FETÖ ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 'medya' aracılığıyla örgütün örtülü propagandasının yapıldığını ileri sürdü.

Milat Gazetesi'nin haberine göre, ekranlarda yeni boy gösteren Çarpışma adlı dizisindeki sahneler, Metin Külünk ve Fatih Tezcan tarafından aleni FETÖ propagandası olarak nitelendirildi. Örgütün örtülü mesaj gönderdiği bir başka yapım olduğunu söyleyen Külünk, “Verdikleri mesajlarda sokak hazırlığı var, sokak altyapısı var. FETÖ ile PKK aynı çizgide, toplumun laik-antilaik hassasiyetlerini kaşıma, hareketlendirme bu örgütün arkasındaki aklın emrinde. Sahte Atatürkçülük yaparak ne yapmak istedikleri ortada” dedi. Külünk RTÜK’ün biran önce devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Külünk, sosyal medya hesabından “Çarpışma adlı dizide Maç çıkışı bombalama sahnesi, polislerin telsizinde okunan plaka 34 FGh 9112 ve iki arkadaş konuşurken ‘Ne yapacağız zaten burada Yunan’a kaçarız’ diyalogları enteresan. Bjk - Gs Maç bitimi 12.Ayın 2 si saat 9. (9212) (FGH) Aman Dikkat” uyarısında bulundu.

"Ezel ile benzer bir amaç var"

Külünk, yaşanan bu skandala karşı RTÜK’ün bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek “Doğrudan devletin güvenliği ile alakalı bir konu var” ifadesini kullandı. Külünk, 2013 yılındaki Ezel dizisindeki şifreleri çözüldüğünde örgütün zihin dünyasına gönderdiği bütün kodları okuyabildiklerini söyledi. Çarpışma isimli dizi ile de benzer bir amacın güdüldüğünü belirten Külünk, "Dizilere dikkat edilmeli. RTÜK’te mutlaka psikolojik yönden bu dizilerin toplumun birliğine, devletin bekasına yönelik zihin altımıza hitap eden, gönderilen mesajları okuyacak psikologlar olmalı. Bunu son derece önemsemeliyiz. RTÜK olaylara bakış tarzında bu perspektifi esas almalı” diye konuştu.

"FETÖ ile PKK aynı çizgide"

FETÖ’nün kendisini güçlü hissettiğini söyleyen Külünk bu dizilerlerdeki mesajlarla halkı sokağa dökmeye çalıştıkların ifade etti. Külünk, evanjelist bir akılla Türkiye’nin çıkarlarını karşı bir mücadele verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Verdikleri mesajlarda sokak hazırlığı var, sokak altyapısı var. FETÖ ile PKK aynı çizgide, toplumun laik-antilaik hassasiyetlerini kaşıma, hareketlendirme bu örgütün arkasındaki aklın emrinde. Sahte Atatürkçülük yaparak ne yapmak istedikleri ortada. Birisi Atatürk’ün arkasına saklanarak, başka birisi FETÖ hareketinin, dindarlığın arkasına saklanarak bir diğeri ise PKK, Kürt kimliğinin arkasına saklanarak aynı yere hizmet ediyor. Üçü de kimlik istismarcısı.”

"Dikkatli olmak gerekebilir”

Fatih Tezcan dizide başka ayrıntıların da gizli olduğunu söyleyerek dizide bahsi geçen plakanın Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’ndeki 112.ayete de vurgu yaptığını belirterek bu ayeti daha önce FETÖ’nün internet sitesinde işlediğinin altını çizdi. Tezcan, Metin Külünk’ün açıklamalarına da destek vererek, “Maça atıf yapmış. Polis rozetinin arkasında 3.2.2008 tarihi var. Bu tarihte bayağı meşhur bir derbi maçı olmuş. Yani Metin Külünk doğru isabet ettirmiş olabilir. Çünkü o tarihte başka hiçbir şey olmamış. Dikkatli olmak gerekebilir” uyarısında bulundu.