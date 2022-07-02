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Gündem Âlemin tek uyanığı sen misin oğlum? Seni çakma çakal seni
Gündem

Âlemin tek uyanığı sen misin oğlum? Seni çakma çakal seni

İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:35:00 - 2022-07-02 13:53:41
Âlemin tek uyanığı sen misin oğlum? Seni çakma çakal seni

 

 

 

İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz olarak yakalanan bir kişi, basın mensuplarını tehdit etti. Ceza yediğini anlayan kişi ise ehliyetini alarak kaçmak istedi. Polis kaçan kişinin kolundan tutarak işlem yaptı.

 

Kartal’da gerçekleştirilen denetimde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu araçlarda alkollü çıkan kişilerin ehliyetine el koyulurken, 1.24 promil alkollü çıkan bir kişi basın mensuplarına tehditler savurdu.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimde, denetime takılan araçlarda bulunan kişiler, arkadaşlarının ceza yemesini videoya çekti. Denetime takılan bir kişi ise ceza yediği sırada ehliyetini alarak kaçmak istedi, polis yakaladı.

Gerçekleştirilen denetimde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti. Denetimi görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden kişi, “ben sana ne küfürler edeceğim” şeklinde hakaretler savurdu. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü çıktı, ceza yememek için ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı

Denetimde alkollü olduğu belirlenen bir kişi ise ceza yediği sırada, polis ekiplerinin önünde bulunan ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan kişiyi kolundan tutarak yakaladı. Ehliyetini alıp kaçmaya çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.

Sürücüler denetime girdi, arkadaşları video çekti

Gerçekleştirilen denetimde, polis ekiplerinin durduğu araçlarda bazı kişiler denetime takılan sürücü arkadaşlarını telefonları ile video çekerek kayda aldı.

 

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