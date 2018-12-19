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Aleksitimi hakkında her şey…

Duygusal sağırlık,kavramının (aleksitimi) bilim için yeni bir kavram olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, duygusal sağırlık (aleksitimi) hakkında önemli bilgiler verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:37
Aleksitimi hakkında her şey…

Duygusal sağırlığın bazı kaynaklarda utangaçlık ile eş değer görülse de aslında utangaçlıktan daha karmaşık bir açıklamaya sahip olduğunu ifade eden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Duygusal sağırlık, duyguları algılama, tanımlama ve açıklama konusunda yetersiz olmak anlamına geliyor. Duygusal sağırlığı olan kişiler mutluluk, acı, özlem, sevgi, coşku, öfke gibi duygularını algılamak veya bunları ifade etmekten yoksunlar. Bu nedenle de sosyal hayatlarında ve ilişkilerinde sorunlar yaşıyorlar” diye konuştu.

KADINLARIN ORANI DAHA FAZLA 

Duygusal sağırlığın, çok yaygın bir hastalık olan fibromyaljinin de nedenleri arasında olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, konuşmasına şöyle devam etti:
“Fibromiyalji sendromu kas-iskelet sisteminde yaygın ağrı ve hassasiyete yol açan bir yumuşak doku rahatsızlığıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda, duygusal sağırlığın fibromyalji ile ilgisini araştıran bir bilimsel çalışma yaptık. Mezun öğrencilerimizden Tuğba Çiftçi ile birlikte yaptığım araştırmaya göre duygusal sağırlığı olan bireylerde fibromyalji ağrıları anlamlı derecede yüksek ve bu durum kadınlarda erkeklere oranla daha fazla. Yürütülen çalışma da bu yıl Muğla’da düzenlenen 19’uncu Romatoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunuldu.”

KENDİNİZİ DUYGUSAL SAĞIRLIK TESTİ İLE DEĞERLENDİRİN

Bireylerin, en yaygın kabul gören Toronto Aleksitimi Ölçeği'ne göre kendini değerlendirebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, “Bu teste kişi kendine; ‘Ne hissettiğimi çoğu kez bilemem’, ‘Duygularım için uygun kelimeleri bulmak benim için zordur’, ‘İçimde ne olup bittiğini bilmiyorum’, ‘İçimdeki duyguları yakın arkadaşlarıma bile açıklamak bana zor gelir’, ‘İnsanlarla duygularından çok günlük uğraşları hakkında konuşmayı yeğlerim’ gibi cümleler yöneltiyor. Bunları hissediyor ve çoğunluğuna evet diyor ise fibromyalji ağrılarının kökeninde duygusal sağırlık yatıyor olabilir” dedi.

TEDAVİLER BÜTÜNSEL OLMALI

Pek çok hastalık gibi fibromyaljinin de kökeninde birden fazla neden olabileceğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, “Tedaviler bu nedenle çok disiplinli ve bütünsel yaklaşıma sahip olmalı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, manuel tedavi yaklaşımları ve uygun psikoterapi yaklaşımları ile bu hastalıkla başa çıkabilmek mümkün. Sanat ve müzik terapisi gibi ergoterapi çalışmaları ise bireyin stresle başa çıkması için doğru yöntemler arasında gösteriliyor” diye konuştu.
 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:37
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. aleksitimi
  4. duygusal sağırlık

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