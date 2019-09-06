Albayrak ekonomistleri dinleyecek

Yapısal reformları merkeze alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretim ile ihracatı arttıracak; büyümenin önünü açacak adımları belirlemek için ekonomistlerin görüşlerine başvuracak. Bu kapsamda 8 Eylül Pazar günü İstanbul’da bir toplantı yapılacak.

Tedbirler ele alınacak

Toplantıda Albayrak icraatlarından söz edecek, Yeni Ekonomi Programı (YEP) dahilinde yakın ve orta vadede alınacak kararları açıklayacak. Ekonomistler ise sorun ve reform alanlarına değinecekler. İç talebi arttırmanın, üretim ve ihracatla büyümenin formülünü açıklayacaklar. Ayrıca faiz oranları ile üretici ve tüketici fiyatlarını aşağı çekmek için uygulanacak reçeteyi ortaya koyacaklar.

Her görüş ve önerinin dinleneceği, not edileceği buluşmanın verimli geçeceği öngörülüyor. Albayrak’ın fikirlerine önem verdiğini belirten ekonomistler, “Umarız önerilerimiz ve uyarılarımız yeni reformlara kapı aralar” temennisinde bulunuyorlar.

YEP tanıtılacak

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Albayrak’ın ekonomistlerle yapacağı toplantıda önemli konuların görüşüleceğini belirtti. Bu konuların başında YEP’in bulunduğuna işaret eden Aslanoğlu, “Öyle görünüyor ki plan tüm yönleriyle tanıtılacak. Çerçeve anlatılacak. Tabii plana ilave edilebilecek maddeler de ele alınacak” dedi. Aslanoğlu, toplantıda ayrıca ekonomiyi dengelemeye ve dönüştürmeye dönük çalışmaların masaya yatırılacağını dile getirdi.

Enflasyonla mücadele öne çıkacak

Ayrıca faiz oranları ile üretici ve tüketici fiyatlarının gündeme geleceğini vurgulayan Aslanoğlu, “Enflasyon temel konulardan biri olacak. Enflasyonla mücadelede nasıl bir çerçeve öngörüldüğü sorulacak, sorgulanacak” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise, 8 Eylül’deki toplantıda YEP’in promosyonunun yapılacağının altını çizerek “Sayın Albayrak, yeni planla ilgili brifing verecek ve görüş toplayacak“ şeklinde konuştu.

Verimli buluşmalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen yıl da birkaç defa ekonomistlerle görüşmüştü. Albayrak, buluşmaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin olduğunu ve verimli geçtiğini söylemişti. Ayrıca “Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız” mesajını vermişti.