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Ekonomi Albayrak: Durmuyoruz üretimi sürdürüyoruz
Ekonomi

Albayrak: Durmuyoruz üretimi sürdürüyoruz

Türkiye, günlük 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat elektrik üretimine imza atarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:36:00 -
Albayrak: Durmuyoruz üretimi sürdürüyoruz

Türkiye’nin elektrik üretim rekorunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz” dedi.

1 milyar kilovatsaat aşıldı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Üreten Türkiye’nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/ saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık” ifadelerini kullandı.

Elektrik tüketimi de arttı

Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül’de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül’de saat 14:00’te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

“Türkiye'ye çağ atlatıyoruz”

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda elektrik üretim rekorunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!” dedi. Albayrak, “Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

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