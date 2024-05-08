Albaraka Türk’ün 2024 ilk çeyrek net kârı 614 milyon TL oldu!

Türkiye’nin ilk ve öncü katılım bankası Albaraka, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek açıkladı. Reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 120,8 milyar TL’ye yükselten Banka’nın aktif büyüklüğü 259,8 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre net kâr payı gelirini %55 artışla 2,2 milyar TL’ye çıkaran Banka 614 milyon TL net kâr elde etti. Böylelikle Albaraka Türk önceki yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte net kârını %19 artırmış oldu.

Albaraka Türk, aktif kalitesi önceliğini kararlılıkla koruyor

Banka, 2023 yılında uyguladığı aktif kalitesinin güçlendirilmesine yönelik attığı adımlarını kararlılıkla devam ettiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde özel cari hesaplar ve katılıma hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü 164,4 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonların pasif yükümlülükler içindeki payı %63 olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir kârlılık vizyonuyla hareket eden Albaraka Türk’ün kâr üretim kapasitesinin artması ve sağlam bilanço sayesinde toplam özkaynakları güçlenerek 14 milyar TL’ye ulaştı.

Albaraka Türk’ün 2023 yıl sonunda %1,65 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı (NPL) Mart 2024 itibarıyla %1,58’ye gerilerken, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise %94,5 olarak seviyesini korudu.



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Finansal sonuçlara ilişkin görüşlerini paylaşan Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, sürdürülebilir gelir artışı ve finansal yapının daha da güçlenmesi için atılan adımların pozitif etkilerini gördüklerini; 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %19 artışla 614 milyon TL net kâr elde ettiklerini belirtti. Kâr payı gelirindeki artışla birlikte diğer gelir kalemlerinde sağlanan gelişmelerin net kâr artışında sağlanan başarıya önemli katkılar sağladığını söyledi. Temsah, 2023 yıl sonunda %1,65 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar oranının 2024 yılının birinci çeyreğinde %1,58’ye gerilediğini belirterek, bilanço güçlendirme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını gördüklerini ekledi. Bununla beraber Temsah, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranını birinci çeyrekte %94,5 olarak kaydettiklerini belirterek; “Büyüme ve kârlılık arasındaki dengeyi koruyarak faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Temsah, 2024 yılının ilk çeyreğinde TL kredileri 2023 yıl sonuna göre yaklaşık %12 oranında büyüttüklerini ifade eden Temsah, “Güçlenen finansal yapımızla toplumumuzun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik hareket ediyor; çözüm odaklı bankacılık yaklaşımımızla en iyi müşteri deneyimini sağlamak için faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla sektöre ve topluma öncülük eden bir banka olmak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.” dedi.