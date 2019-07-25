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Albaraka Türk’ten “Nöbetçi Transfer”

Albaraka Türk, “Nöbetçi Transfer” hizmetiyle hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 7/24 para transferi işlemleri gerçekleştirmeye imkan tanıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
Albaraka Türk’ten “Nöbetçi Transfer”

Albaraka Türk, internet ve mobil bankacılık müşterilerine özel, Birleşik Ödeme firmasıyla gerçekleştirdiği “Nöbetçi Transfer” hizmetiyle Albaraka Mobil Platform ve internet şubesi üzerinden, EFT saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere sistemde var olan bankalara 7/24 para transferi işlemleri gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Albaraka Türk hesaplarından, EFT saatleri dışında özel uygulaması sayesinde para transferi işlemi gerçekleştirebilecek olan Albaraka Türk müşterileri, EFT saatini kaçırmak, geç kalmak gibi bir durum yaşamıyor.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka Türk olarak dijital bankacılık kapsamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu açıklamada bulundu: “Uygulamaya aldığımız Nöbetçi Transfer hizmetimiz sayesinde, müşterilerimiz artık gece gündüz demeden para transferi yapabilecekleri bir ortama kavuştu. Bu hizmetimiz sayesinde sadece hafta içi 8.30-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilen EFT hizmetinde artık zaman sınırı ortadan kalktı. İnternet şubemiz ya da Albaraka Mobil üzerinden Nöbetçi Transfer uygulamamız ile müşterilerimize yenilikçi, pratik ve hızlı hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni hizmet sayesinde müşterilerimiz, dilediği zaman dilediği yerde EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
  1. Albaraka Türk
  2. mobil bankacılık
  3. Birleşik Ödeme
  4. Nöbetçi Transfer
  5. Albaraka Mobil Platform
  6. EFT
  7. 7/24 para transferi
  8. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ
  9. dijital bankacılık

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