Albaraka Türk’ten dijital uygulama Albaraka Türk'ün Google Play ve App Store’da kullanıma sunduğu mobil uygulama ile müşteriler, şubeye gelmeden önce işlem detaylarını oluşturabilecek.

Albaraka Türk, Western Union® mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye’de sunan ilk banka oldu. Google Play ve App Store’da kullanıma sunulan uygulama sayesinde müşteriler, şubeye gelmeden önce işlem detaylarını oluşturabilecek. Tekrar form doldurma zahmetine katlanılmadan, Western Union® üzerinden başlatılan işlemlerin Albaraka Türk’ün 229 şubesinden birinde tahsilat/ödeme yöntemi ile sonuçlandırılabilmesiyle zamandan tasarruf edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.