Albaraka Türk’ten dijital uygulama
Albaraka Türk'ün Google Play ve App Store’da kullanıma sunduğu mobil uygulama ile müşteriler, şubeye gelmeden önce işlem detaylarını oluşturabilecek.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:05
Albaraka Türk, Western Union® mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye’de sunan ilk banka oldu. Google Play ve App Store’da kullanıma sunulan uygulama sayesinde müşteriler, şubeye gelmeden önce işlem detaylarını oluşturabilecek. Tekrar form doldurma zahmetine katlanılmadan, Western Union® üzerinden başlatılan işlemlerin Albaraka Türk’ün 229 şubesinden birinde tahsilat/ödeme yöntemi ile sonuçlandırılabilmesiyle zamandan tasarruf edilecek.
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