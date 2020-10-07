  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Albakara Garaj'ın yeni dönem start-up'ları belli oldu
Aktüel

Albakara Garaj'ın yeni dönem start-up'ları belli oldu

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:39:22 -
Albakara Garaj'ın yeni dönem start-up'ları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın 4'üncü dönem girişimleri belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hız kesmeyen Albaraka Garaj, bu zamana kadarki en yüksek sayıya ulaşarak 20 start-up'a ev sahipliği yapacak.

Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 30 kişilik jürinin katılımıyla online olarak gerçekleşen "Demoday" sonucunda 20 girişimin hızlandırma programına devam etmesine karar verildi. Böylece 4'üncü dönem, Albaraka Garaj’ın bugüne kadar en yüksek sayıda girişimciye ev sahipliği yaptığı dönem oldu.

Albaraka Garaj'ın 4'üncü dönem start-up'ları, Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym, Vaysis oldu.


- "Her yıl daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankanın yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 4'üncü dönemde de 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj'da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj'ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up'larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay