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Alaplı OSB’de ilk fabrika temeli atıldı

Zonguldak Alaplı ilçesine kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:43
Alaplı OSB’de ilk fabrika temeli atıldı

Zonguldak Alaplı ilçesine kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı.


Zonguldak Alaplı’da kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı. Bundan sonra süreç içinde sanayide sağlanan imkanlarla yeni fabrikalar açılması bekleniyor. Alaplı’da 22 yıl önce başlayan ve 457 bin metrekare üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika temelleri atılmaya başlandı. Sanayi bölgesinin fiziki altyapısı tamamlandıktan sonra iş adamlarının dikkatini çekti. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan ilk fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Hem Alaplı’ya i hem de bütün Türkiye’deki yatırımcılara seslenenZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Alaplı için bu mutlu bir an OSB projesi, çok uzun bir projede mutlu sona yaklaşmış bulunmaktayız. ilk fabrikamızı arkadaşlarımızın gerçekleştireceği fabrikanın temelini atacağız. Bilindiği üzeri üretim sanayi olmadan olmuyor ve ne yarsanız yapın diğer argümanlar bundan sonra geliyor. Umarım bu fabrikanın arkasından diğer tesislerinde tetikler, arkadaşımız tebrik ediyorum" dedi.


Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak ise şunları ifade etti:


"Burada Valimizin kurban kesiminde bulunması için rica ettiler ve Valimiz bu daveti kırmayarak burayageldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte atılacak temelleri daha büyük bir organizasyon şeklinde yapacağız. Bu süreçte emeği geçen Milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fabrikamızın kısa zamanda bitirilerek hizmete açılmasını temenni eder, inşallah diğer fabrikalarımızın da kısa zamanda temellerini atarız” dedi.


Kırtasiye ürünü üzerinde ise Alaplı OSB’de yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade Fabrika sahibi Mesut Atalay, "Alaplı OSB’de emeği tesisin temelini atıyoruz. Hem de burada yerli ve milli kırtasiye ürünleri üreteceğiz. Kırtasiyede silgi defter, tuval ve yapıştırıcı gibi ürünleri burada üreteceğiz. 6 bin 500 metrekare bir alanımız var şu anda. Bunun bin metrekare alanı kapatacağız. Umarım kasım ayında faaliyete başlayacağız. Önümüzdeki yıllarda parça parça ürünümüzü zenginleştireceğiz. Burada ihracat yapmaya potansiyel olan ürünler üreteceğiz" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından fabrikanın temel atma töreni kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapıldı. Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ve misafirler ile birlikte fabrikanın temelini birlikte attı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:43
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