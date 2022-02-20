Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu
Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Trabzonspor maçı ne oldu?
Lider Trabzonspor ligin 26.haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu
Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma Trabzonspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre, Candeias, Eduardo
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius