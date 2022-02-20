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Spor Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu
Spor

Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu

Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Trabzonspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:35:00 - 2022-02-20 16:52:58
Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu

Lider Trabzonspor ligin 26.haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Peki, maç kaç kaç bitti?

Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu

Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma Trabzonspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre, Candeias, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

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