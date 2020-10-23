  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi
Spor

Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:10:22 -
Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

ANKARA (AA) - Alanya'da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin takvime aldığı Polonya'nın Drzonkow kentinde 17-21 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın tarihleriyle çakışması nedeniyle, Alanya'da yapılması planlanan ve dünyanın önde gelen pentatletlerinin bir araya geleceği uluslararası antrenman kampı ertelenmiştir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay