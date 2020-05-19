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Alanya’da tekneler denize 19 Mayıs için açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı tekneleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı denize açılarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:53:58 -
Alanya’da tekneler denize 19 Mayıs için açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı tekneleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı denize açılarak kutladı. Konvoy halinde denize açılan ve meşaleler yakılan teknelerde renkli görüntüler oluştu.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) üyesi bir grup balıkçı, Türk bayraklarıyla donatılan tekneleriyle Alanya Marina’dan denize açıldı. Konvoy eşliğinde tura çıkan tekneler yarımada üzerine kurulu Alanya Kalesi’nin uç kısmında Cilvarda Burnu açıklarına geldi. Burada tekrar toplanan tekneler, 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde meşaleler yaktı. Mavi suların üzerinde renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik bir süre sonra sona erdi.


Korona virüs tedbirleri dolasıyla karada herhangi bir etkinlik yapamadıklarını aktaran ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, denizin açıklarında bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Kalaycı, “Alanya açıklarında birkaç arkadaş ve 3-5 tekneyle beraber etkinlik yapmayı planladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünde bizler de böyle bir etkinlik yaptık. Bizce bu etkinlik çok güzel oldu, bazı değerlerimizi kaybetmemiz adına bu tür etkinlikleri elimizden geldiğince düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.

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