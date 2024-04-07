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Yerel Alanya'da Rus turistin cansız bedeni bulundu!
Yerel

Alanya'da Rus turistin cansız bedeni bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:54:04 - 2024-04-07 15:54:02
Alanya'da Rus turistin cansız bedeni bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Rus turistin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, turistin cansız bedeni kesin ölü nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, Oba Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. 2 gün önce otele giriş yapan Sergei Kasianov odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin odada hareketsiz yattığını gördü.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kasianov'un hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Kasianov'un cenazesi, kesin ölü nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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